Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 100 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 354 bin 3 testte 18 bin 100 vaka tespit edildi. 167 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 664 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 354 bin 3 testte 18 bin 100 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 167 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 664 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,20, 2'nci doz ortalaması yüzde 82,28 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 610 bin 525, 2'nci dozda 51 milyon 73 bin 891 ve 3'üncü dozda 13 milyon 26 bin 336 olmak üzere toplam 122 milyon 393 bin 466 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'HERKES KENDİNİ KORUMAYA ALMALI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020 Mart'ına bir anlığına geri dönelim. Aşı olmayanlar ve aşılarını eksik bırakanlar açısından bugünle 21 ay öncesi arasında büyük farklar yok. Eğer hastalığa yakalanırlarsa sonuçta aynı virüsle mücadele edecekler. Kovid- 19'a karşı herkes aşıyla, tedbirle kendini korumaya almalı" dedi.