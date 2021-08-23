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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 857 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 282 bin 528 testte 18 bin 857 vaka tespit edildi. 232 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 833 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 857 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 282 bin 528 testte 18 bin 857 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 232 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 833 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 74,62, 2'nci doz ortalaması yüzde 57,05 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 46 milyon 317 bin 869, 2'nci dozda 35 milyon 408 bin 683 ve 3'üncü dozda 7 milyon 787 bin 868 olmak üzere toplam 89 milyon 651 bin 157 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Eskişehir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Bayburt, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Gümüşhane, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

'KAYIPLARIMIZ CAN YAKAN SEVİYEDE'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişi durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli" dedi.

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