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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 696 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 350 bin 522 testte 19 bin 696 vaka tespit edildi. 195 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 263 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 696 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 350 bin 522 testte 19 bin 696 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 195 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 263 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,97, 2'nci doz ortalaması yüzde 81,88 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 468 bin 112, 2'nci dozda 50 milyon 821 bin 293 ve 3'üncü dozda 12 milyon 531 bin 916 olmak üzere toplam 121 milyon 394 bin 26 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'AVRUPA'DAKİ ANİ ARTIŞLAR ÜLKEMİZDE GÖRÜLMEDİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı tedbirden taviz vermemeliyiz" dedi.

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