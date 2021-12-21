  • BIST 1.892,02
  • Altın 738.05672
  • Dolar 12.9762
  • Euro 14.6534
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -5 °C
»

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 859 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 353 bin 152 testte 19 bin 859 vaka tespit edildi. 187 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 532 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 859 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 353 bin 152 testte 19 bin 859 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 187 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 532 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,36, 2'nci doz ortalaması yüzde 82,56 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 708 bin 402, 2'nci dozda 51 milyon 242 bin 632 ve 3'üncü dozda 15 milyon 321 bin 143 olmak üzere toplam 125 milyon 761 bin 472 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'ÜSTÜNLÜK ELDE ETMEYE BAŞLADIK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Can kayıplarımız, vaka sayılarımız azalmaya başladı. Salgınla mücadelemizde genel olarak bir üstünlük elde etmeye başladık. Salgının yol açtığı bazı dolaylı hasarlarsa sürüyor. Bunları telafi ederek önümüzü açmamız da kısmen, durumu aşı ve tedbirle kontrol altına almamıza bağlı" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı Resmi Gazete'de16 Aralık 2021 Perşembe 09:15
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 872 oldu15 Aralık 2021 Çarşamba 18:47
  • ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den 20 bin sözleşmeli sağlık personeli açıklaması!15 Aralık 2021 Çarşamba 15:06
  • Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı15 Aralık 2021 Çarşamba 10:36
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 477 oldu14 Aralık 2021 Salı 20:05
  • Sağlık Bakanlığı'ndan Omicron taraması açıklaması! Dünyada ilk kez Türkiye'de uygulandı14 Aralık 2021 Salı 09:43
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 796 oldu13 Aralık 2021 Pazartesi 20:20
  • Bakan Koca'dan 20 bin sağlık personeli alımına ilişkin açıklama13 Aralık 2021 Pazartesi 14:42
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 956 oldu12 Aralık 2021 Pazar 20:26
  • Bakan Koca: (Omicron varyantı) Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi12 Aralık 2021 Pazar 10:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti