  • BIST 1.804,15
  • Altın 695.12701
  • Dolar 12.0867
  • Euro 13.6831
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -10 °C
»

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 95 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 352 bin 438 testte 19 bin 95 vaka tespit edildi. 179 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 816 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 95 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 352 bin 438 testte 19 bin 95 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 179 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 816 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,40, 2'nci doz ortalaması yüzde 82,62 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 731 bin 257, 2'nci dozda 51 milyon 282 bin 294 ve 3'üncü dozda 15 milyon 828 bin 350 olmak üzere toplam 126 milyon 565 bin 703 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'ARTIK KENDİ AŞIMIZ, KENDİ GÜCÜMÜZ VAR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgının seyrini aşı değiştirdi. Artık kendi aşımız, kendi gücümüz var. Tukovac milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bize düşen bir an evvel hatırlatma dozunu olmak ve tedbirlere uymak. Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan 9 ili paylaştı19 Aralık 2021 Pazar 08:35
  • Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı: En çok vaka artan iller18 Aralık 2021 Cumartesi 16:56
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 100 oldu16 Aralık 2021 Perşembe 20:32
  • Sağlık Bakanlığı atama tercih işlemleri bugün başladı16 Aralık 2021 Perşembe 11:38
  • 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı Resmi Gazete'de16 Aralık 2021 Perşembe 09:15
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 872 oldu15 Aralık 2021 Çarşamba 18:47
  • ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den 20 bin sözleşmeli sağlık personeli açıklaması!15 Aralık 2021 Çarşamba 15:06
  • Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı15 Aralık 2021 Çarşamba 10:36
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 477 oldu14 Aralık 2021 Salı 20:05
  • Sağlık Bakanlığı'ndan Omicron taraması açıklaması! Dünyada ilk kez Türkiye'de uygulandı14 Aralık 2021 Salı 09:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti