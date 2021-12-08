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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 874 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 356 bin 254 testte 20 bin 874 vaka tespit edildi. 192 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 883 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 874 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 356 bin 254 testte 20 bin 874 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 192 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 883 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,94, 2'nci doz ortalaması yüzde 81,81 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 445 bin 351, 2'nci dozda 50 milyon 780 bin 761 ve 3'üncü dozda 12 milyon 489 bin 939 olmak üzere toplam 121 milyon 276 bin 848 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'AŞIDAN KORKUTMAYA ÇALIŞANLAR NE KAZANDI?'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanlarımızı aşıdan önyargılarla korkutmaya çalışanlar ne kazandı? Hatalı kararlarınsa sonucunu biliyoruz. Yoğun bakımlarda yatan Kovid- 19 hastalarının önemli bölümü hiç aşı yaptırmamış veya aşısı tam olmayan kişiler. Aşı, alınması gereken bir karar. Pişman olmayı beklemeyin" dedi.

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