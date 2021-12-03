Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 495 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 355 bin 226 testte 21 bin 495 vaka tespit edildi. 187 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 193 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 355 bin 226 testte 21 bin 495 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 187 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 193 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,78, 2'nci doz ortalaması yüzde 81,53 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 346 bin 149, 2'nci dozda 50 milyon 605 bin 933 ve 3'üncü dozda 12 milyon 323 bin 980 olmak üzere toplam 120 milyon 788 bin 673 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'OMİCRON DAHA HIZLI BULAŞMAKTA'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur" dedi.