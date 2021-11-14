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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 624 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 346 bin 642 testte 21 bin 624 vaka tespit edildi. 189 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 550 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 624 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 346 bin 642 testte 21 bin 624 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 550 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89,94, 2'nci doz ortalaması yüzde 79,95 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 824 bin 402, 2'nci dozda 49 milyon 626 bin 98 ve 3'üncü dozda 11 milyon 634 bin 904 olmak üzere toplam 118 milyon 367 bin 35 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'AŞI OLAN HERKESTEN 'İKNA DESTEĞİ' İSTİYORUZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı: Bu 9 ildeki aşılanma oranını yükseltmek için aşı olan herkesten 'ikna desteği' istiyoruz. Aşıyı teşvik amacıyla tanıdıklarınızla irtibata geçin. Aşılanmanın artmasına, kararsızlığın aşılmasına yardımcı olun" dedi.

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