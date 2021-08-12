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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 261 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 281 bin 535 testte 22 bin 261 vaka tespit edildi. 138 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 685 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 261 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 281 bin 535 testte 22 bin 261 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 138 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 685 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 69,79, 2'nci doz ortalaması yüzde 51,25 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 43 milyon 319 bin 938, 2'nci dozda 31 milyon 810 bin 55 ve 3'üncü dozda 6 milyon 352 bin 13 olmak üzere toplam 81 milyon 482 bin 6 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Ağrı, Iğdır, Bingöl, Batman, Gümüşhane, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

'BAĞIŞIKLIĞA KADAR TEDBİRLERE UYMALIYIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak" dedi.

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