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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 347 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 352 bin 335 testte 23 bin 347 vaka tespit edildi. 201 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 163 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 347 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 352 bin 335 testte 23 bin 347 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 201 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 163 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,26, 2'nci doz ortalaması yüzde 80,57 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 26 bin 218, 2'nci dozda 50 milyon 12 bin 340 ve 3'üncü dozda 11 milyon 875 bin 104 olmak üzere toplam 119 milyon 272 bin 284 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'DAHA GÜÇLÜ MÜCADELE İÇİN AŞI ORANINI YÜKSELTMELİYİZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki doz aşılıların sayısının 50 milyonu geçtiğini ve 50 milyonun toplam nüfusun yüzde 60'ına karşılık geldiğini bugün açıkladık. Aşılama programında 18 yaş ve üstünü esas aldığımız için bu oran tabloda yüzde 80,5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz" dedi.

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