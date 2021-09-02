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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 496 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 305 bin 47 testte 23 bin 496 vaka tespit edildi. 283 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 4 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 496 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 305 bin 47 testte 23 bin 496 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 283 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 4 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 78,71, 2'nci doz ortalaması yüzde 60,65 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 48 milyon 854 bin 935, 2'nci dozda 37 milyon 645 bin 172 ve 3'üncü dozda 8 milyon 760 bin 897 olmak üzere toplam 95 milyon 565 bin 306 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Eskişehir olurken en düşük aşılama oranına sahip iller ise Siirt, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Muş, Mardin, Diyarbakır, Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.

'VAKA ARTIŞLARI AŞI OLMAMIŞLARDAN KAYNAKLANIYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka tabloları ve aşı: yüzde 78'imiz tek, yüzde 60'ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların yüzde 81'i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık yüzde 90'ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece yüzde 10'a yakını tam aşılı" dedi.

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