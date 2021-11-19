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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 810 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 356 bin 563 testte 23 bin 810 vaka tespit edildi. 218 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 749 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 810 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 356 bin 563 testte 23 bin 810 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 218 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 749 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,24, 2'nci doz ortalaması yüzde 80,52 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 11 bin 115, 2'nci dozda 49 milyon 979 bin 995 ve 3'üncü dozda 11 milyon 855 bin 752 olmak üzere toplam 119 milyon 200 bin 467 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'KURUMLARA DAHA AZ YOĞUN OLDUKLARI SAATTE GİDELİM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgın boyunca birçok kez günlük yaşam kısıtlamalarla düzene konmuş ve bunlardan sonuçlar alınmıştı. Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara daha az yoğun oldukları saatte gidelim" dedi.

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