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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 852 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 350 bin 933 testte 23 bin 852 vaka tespit edildi. 215 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 258 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 852 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 350 bin 933 testte 23 bin 852 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 215 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 258 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,01, 2'nci doz ortalaması yüzde 80,08 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 867 bin 39, 2'nci dozda 49 milyon 707 bin 889 ve 3'üncü dozda 11 milyon 685 bin 335 olmak üzere toplam 118 milyon 559 bin 680 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'ŞANLIURFA HALKINI DAHA HIZLI ADIMLAR ATMAYA DAVET EDİYORUZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 Tablosu mesajında ilk kez bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz yüzde 55,2 ile Şanlıurfa'dır. Türkiye ortalamasında ise yüzde 80'i geçtik. Şanlıurfa halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz" dedi.

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