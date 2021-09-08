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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 914 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 308 bin 437 testte 23 bin 914 vaka tespit edildi. 262 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 103 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 914 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 308 bin 437 testte 23 bin 914 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 262 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 103 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 81,60, 2'nci doz ortalaması yüzde 63,31 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 50 milyon 648 bin 789, 2'nci dozda 39 milyon 298 bin 396 ve 3'üncü dozda 9 milyon 208 bin 878 olmak üzere toplam 99 milyon 582 bin 607 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Amasya, Yalova, Aydın, Kırklareli ve Balıkesir olurken en düşük aşılama oranına sahip iller ise Bitlis, Siirt, Bayburt, Bingöl, Muş, Batman, Mardin, Diyarbakır, Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.

'TOPLUM BAĞIŞIKLIĞINI SAĞLAYALIM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız 23 bin 914. Can kaybımız 262. Tablodaki ciddi seyri kontrol altına almak ve can kayıplarını azaltmak için elimizdeki imkan tedbirler ve aşıdır. Tam doz aşılarımızı olup toplum bağışıklığını sağlayalım. Maske, mesafe, temizlik kuralı şu an vazgeçilmezimiz" dedi.

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