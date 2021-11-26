Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 24 bin 2 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 361 bin 229 testte 24 bin 2 vaka tespit edildi. 201 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 341 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 361 bin 229 testte 24 bin 2 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 201 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 341 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,50, 2'nci doz ortalaması yüzde 81,03 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 173 bin 117, 2'nci dozda 50 milyon 298 bin 544 ve 3'üncü dozda 12 milyon 87 bin 569 olmak üzere toplam 119 milyon 987 bin 705 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'MÜCADELE SÜREKLİLİĞİ BAŞARIYI GETİRECEK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu yaparken tedbirlere uymayı terk etmemeliyiz. Mücadele sürekliliği bize başarıyı getirecek. Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı. Bilim Kurulumuz sizin için her durumu titizlikle izliyor" dedi.