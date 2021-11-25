Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 24 bin 467 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 363 bin 43 testte 24 bin 467 vaka tespit edildi. 222 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 639 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 363 bin 43 testte 24 bin 467 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 222 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 639 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,45, 2'nci doz ortalaması yüzde 80,94 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 144 bin 78, 2'nci dozda 50 milyon 240 bin 356 ve 3'üncü dozda 12 milyon 46 bin 728 olmak üzere toplam 119 milyon 844 bin 933 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'BİR KISMIMIZ SALGIN YOKMUŞ GİBİ DAVRANMAYI SEÇİYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır" dedi.