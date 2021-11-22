Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 24 bin 856 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 361 bin 5 testte 24 bin 856 vaka tespit edildi. 193 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 935 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 361 bin 5 testte 24 bin 856 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 193 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 935 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,33, 2'nci doz ortalaması yüzde 80,70 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 67 bin 208, 2'nci dozda 50 milyon 93 bin 635 ve 3'üncü dozda 11 milyon 935 bin 75 olmak üzere toplam 119 milyon 473 bin 872 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'AŞINIZI ZAMANINDA OLUN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgınının doğrudan halk sağlığını tehdit eden sonuçlarını 20 aydır yaşıyoruz. Salgın bununla kalmıyor, bütün ülkelerde hayatın tüm alanlarını zayıf düşürüyor. Aşı ve tedbir, başta sağlığımız olmak üzere hayat kalitelerimizin savunulması demektir. Aşınızı zamanında olun" dedi.