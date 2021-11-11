Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 24 bin 898 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 356 bin 4 testte 24 bin 898 vaka tespit edildi. 197 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 360 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 356 bin 4 testte 24 bin 898 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 197 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 360 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89,83, 2'nci doz ortalaması yüzde 79,70 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 757 bin 564, 2'nci dozda 49 milyon 472 bin 726 ve 3'üncü dozda 11 milyon 546 bin 753 olmak üzere toplam 118 milyon 29 bin 902 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'8,6 MİLYON KİŞİ ZAMANI GELMİŞ 2 VEYA 3'ÜNCÜ DOZ AŞISINI YAPTIRMADI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 8,6 milyon kişi zamanı gelmiş olan 2 veya 3'üncü doz aşısını yaptırmadı. Aşının tam olması, doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı. Bildirimlerimiz bu sürelere göre yapılıyor. Aşının gücünden daha çok yararlanabilmek için aşı takvimine uymalısınız" dedi.