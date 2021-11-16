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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 25 bin 101 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 356 bin 514 testte 25 bin 101 vaka tespit edildi. 227 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 447 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 25 bin 101 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 356 bin 514 testte 25 bin 101 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 227 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 447 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,07, 2'nci doz ortalaması yüzde 80,20 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 904 bin 542, 2'nci dozda 49 milyon 777 bin 801 ve 3'üncü dozda 11 milyon 731 bin 634 olmak üzere toplam 118 milyon 727 bin 805 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'KALABALIK AİLE FERTLERİ DAHA ÇOK DİKKAT ETMELİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kapalı mekanlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı kalabalık ailelerin fertleri dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır" dedi.

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