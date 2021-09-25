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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 26 bin 145 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 342 bin 145 testte 26 bin 145 vaka tespit edildi. 193 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 199 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 26 bin 145 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 342 bin 145 testte 26 bin 145 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 193 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 199 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 86,02, 2'nci doz ortalaması yüzde 69,98 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 53 milyon 390 bin 829, 2'nci dozda 43 milyon 439 bin 793 ve 3'üncü dozda 10 milyon 112 bin 821 olmak üzere toplam 107 milyon 641 bin 923 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir olurken 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şırnak, Bingöl, Ağrı, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

'20 BİNİN ALTI GÜÇ BİR HEDEF Mİ?'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Vaka sayısı 19 bin (!)' ifadesiyle yeni vakalarda 20 binin altı hedefine işaret ederek, "Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26 bin 145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter. Kovid-19 virüsü kişiden kişiye geçip yayılırken, direnci zayıf olanları yatağa düşürüyor. Bulaştığı herkesi daha kötü sonuçlar için adeta aracı gibi kullanıyor. Kendini koruyan, başkalarını da hastalıktan, ölümden korur. Dışarıda, birbirimize yakınken maskemizi mutlaka takalım" dedi.

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