Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 26 bin 217 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 351 bin 184 testte 26 bin 217 vaka tespit edildi. 217 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 663 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 351 bin 184 testte 26 bin 217 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 217 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 663 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 88,84, 2'nci doz ortalaması yüzde 77,40 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 144 bin 241, 2'nci dozda 48 milyon 43 bin 489 ve 3'üncü dozda 10 milyon 949 bin 936 olmak üzere toplam 115 milyon 164 bin 597 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Burdur olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'AĞIR HASTA ORANI BİNDE 6,6'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Günlük vaka sayılarının 28-30 bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her bin vakadan ortalama 4,2'sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde yüzde 4,2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6,6" dedi.