Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 26 bin 896 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 355 bin 947 testte 26 bin 896 vaka tespit edildi. 210 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 542 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 355 bin 947 testte 26 bin 896 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 210 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 542 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89,09, 2'nci doz ortalaması yüzde 78,01 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 297 bin 93, 2'nci dozda 48 milyon 418 bin 126 ve 3'üncü dozda 11 milyon 73 bin 439 olmak üzere toplam 115 milyon 861 bin 861 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Ordu, Muğla, Amasya, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'ÖLÜMLERİN BİR KISMI BİRDEN ÇOK SEBEBİN BİR ARAYA GELMESİNE BAĞLI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "26 bin 896 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 210 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin bir kısmı birden çok sebebin bir araya gelmesine bağlı ve önlenebilir. Örneğin, Kovid-19'a kronik hastalıkların eşlik etmesi riski artıran bir faktör. Tam doz aşı bu riski azaltıyor" dedi.