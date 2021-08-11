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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 356 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 278 bin 263 testte 27 bin 356 vaka tespit edildi. 128 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 363 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 356 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 278 bin 263 testte 27 bin 356 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 128 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 363 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 69,19, 2'nci doz ortalaması yüzde 50,24 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 42 milyon 944 bin 623, 2'nci dozda 31 milyon 186 bin 864 ve 3'üncü dozda 6 milyon 179 bin 875 olmak üzere toplam 80 milyon 311 bin 362 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Siirt, Bingöl, Batman, Gümüşhane, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

'ZAMAN ALEYHİMİZE İŞLEMEMELİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Artık aşı var. Artan vaka sayılarının kontrolü mümkün. Zaman aleyhimize işlememeli. Bir an evvel aşınızı olun" dedi.

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