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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 688 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 346 bin 435 testte 27 bin 688 vaka tespit edildi. 231 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 949 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 688 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 346 bin 435 testte 27 bin 688 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 231 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 949 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 85,10, 2'nci doz ortalaması yüzde 68,13 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 52 milyon 824 bin 748, 2'nci dozda 42 milyon 286 bin 431 ve 3'üncü dozda 9 milyon 874 bin 693 olmak üzere toplam 105 milyon 611 bin 261 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Amasya, Edirne, Ordu, Balıkesir, Burdur ve İzmir olurken 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Bingöl, Ağrı, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

'TABLOMUZ DEĞİŞTİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Günlük Kovid-19 Tablomuz değişti. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az 2 doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik" dedi.

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