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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 824 oldu

Sağlık Bakanlığı günlük Kovid- 19 Tablosu verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 357 bin 832 testte 27 bin 824 vaka tespit edildi. 187 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 255 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 824 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 357 bin 832 testte 27 bin 824 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 187 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 255 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89,68, 2'nci doz ortalaması yüzde 79,38 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 663 bin 530, 2'nci dozda 49 milyon 270 bin 114 ve 3'üncü dozda 11 milyon 423 bin 235 olmak üzere toplam 117 milyon 562 bin 317 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'VİRÜSÜN ARTAN DOLAŞIM HIZINA KARŞI TEDBİR ŞART'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eksik aşıların yaptırılması ve aşı oranımızın yükselmesi gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Bu konuda sahadaki kararlılığımız devam ediyor. Fakat salgın şartlarının üstesinden gelmenin sadece aşıya bağlı olmadığını hiç unutmamalıyız. Virüsün artan dolaşım hızına karşı tedbir şart" dedi.

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