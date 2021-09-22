Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 168 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 351 bin 655 testte 28 bin 168 vaka tespit edildi. 242 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 96 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 351 bin 655 testte 28 bin 168 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 242 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 96 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 85,51, 2'nci doz ortalaması yüzde 68,91 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 53 milyon 76 bin 143, 2'nci dozda 42 milyon 774 bin 152 ve 3'üncü dozda 9 milyon 984 bin 37 olmak üzere toplam 106 milyon 492 bin 764 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Ordu, Balıkesir, Burdur ve İzmir olurken 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Bingöl, Ağrı, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

'7 İLDE ORAN YÜZDE 75'İN ÜZERİNDE'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranımız yüzde 68,91. Sadece 7 ilde bu oran yüzde 75'in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa yüzde 42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz. Kovid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım" dedi.