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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 192 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 363 bin 553 testte 28 bin 192 vaka tespit edildi, 228 kişi hayatını kaybetti. 30 bin 302 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 192 oldu

Sağlık Bakanlığı'nca paylaşılan 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 363 bin 553 testte 28 bin 192 yeni vaka tespit edildi. 228 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken, 30 bin 302 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 88,79, 2'nci doz ortalaması yüzde 77,27 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 115 bin 287, 2'nci dozda 47 milyon 962 bin 680 ve 3'üncü dozda 10 milyon 941 bin 554 olmak üzere toplam 115 milyon 040 bin 699 aşı uygulandı.

'YENİ VAKALARIN YÜZDE 35'İ 19 YAŞ ALTI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 1 ayın verilerine göre; yeni vakaların yüzde 1,38’inin 0-4 yaş, yüzde 4,86’sının 5-9 yaş, yüzde 16,24’ünün 10-14 yaş, yüzde 12,94’ünün 15-19 yaş grubundan olduğunu belirtti. Bakan Koca, "Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı yüzde 35,42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.

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