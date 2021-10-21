Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 465 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 362 bin 213 testte 28 bin 465 vaka tespit edildi. 198 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 160 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 362 bin 213 testte 28 bin 465 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 198 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 160 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 88,71, 2'nci doz ortalaması yüzde 77,04 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 59 bin 732, 2'nci dozda 47 milyon 817 bin 661 ve 3'üncü dozda 10 milyon 924 bin 580 olmak üzere toplam 114 milyon 807 bin 774 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Burdur olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'AŞILANMA ORANI, AŞISIZLAR İÇİN GÜVENCE DEĞİL'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tabloya ilişkin 'Durum Değerlendirmesi' yaptı. Koca, şu mesajları paylaştı:

"Vakaların yaş ortalaması düştü. Artık yarıya yakını 30 yaş altında. Aşılama sonucunda hastane kapasitemiz zorlanmıyor. Yoğun bakım üniteleri ile servislerde yatan Kovid-19 hastalarının çoğunluğunu halen yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar oluşturuyor. Gençler çok daha az oranda hasta olsalar da büyüklerine karşı sorumlulukları var. Yeni dönemde virüsün daha ziyade gençler üzerinden yayıldığı biliniyor. Bu nedenle, hem sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmak hem de aile çevrelerini korumak için aşılarını yaptırmalıdırlar. 65 yaş üstü, salgının ilk döneminde kısıtlamalara ciddiyetle uydu. Şu anda bir kısıtlama bulunmuyor ama risk grubunda olduklarını unutmamalıdırlar. Aşılarını tamamlamaları ise hayati derecede önemlidir. Aşı, eğer tamamlanmamış ise sağlayacağı koruma sınırlıdır. Toplum bağışıklığı elde edilene kadar maalesef yayılım devam edecek. Şu an aşılanma oranının seviyesi aşı olmayanlar için güvence değildir. 'Nasılsa başkaları aşı oldu ben olmasam da olur' düşüncesi yanlıştır. Aşı, birinci derecede, aşı olan kişileri koruyor. İkinci doz ve hatırlatma dozu aşılarının zamanı gelen çok sayıda vatandaşımız var. Vakit kaybetmeden aşılarını tamamlamaları gerekmektedir. Bu, önce kendileri sonra tüm toplum için hayati önemde bir davranıştır. Salgınla mücadelede sağlığınız için kararlı ve ısrarcıyız."