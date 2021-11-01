  • BIST 1.536,320
  • Altın 549,71
  • Dolar 9,5353
  • Euro 11,0734
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 13 °C
»

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 678 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 356 bin 643 testte 28 bin 678 vaka tespit edildi. 217 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 296 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 678 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 356 bin 643 testte 28 bin 678 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 217 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 296 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89,31, 2'nci doz ortalaması yüzde 78,55 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 437 bin 166, 2'nci dozda 48 milyon 758 bin 456 ve 3'üncü dozda 11 milyon 177 bin 957 olmak üzere toplam 116 milyon 486 bin 234 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'DRAMATİK YERİNE STABİL SEYİR VAR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Kurum: Paris Anlaşması kapsamında Türkiye'ye 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynak sağlandı01 Kasım 2021 Pazartesi 12:45
  • MSB: Yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 360 oldu01 Kasım 2021 Pazartesi 12:42
  • Erdoğan: Ülkelerimiz vatandaşlarının haklarını savunurken diğer taraftan Türk Keneşi'nde dayanışmasını güçlendiriyor01 Kasım 2021 Pazartesi 12:27
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de yoğun diplomasi trafiği yürüttü01 Kasım 2021 Pazartesi 11:45
  • Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı01 Kasım 2021 Pazartesi 10:36
  • Almanya’da kilise çanıyla İstiklal Marşı çalındı01 Kasım 2021 Pazartesi 10:25
  • KKTC'de UBP'nin yeni genel başkanı Faiz Sucuoğlu oldu01 Kasım 2021 Pazartesi 10:14
  • İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi01 Kasım 2021 Pazartesi 10:00
  • ABD donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti01 Kasım 2021 Pazartesi 09:55
  • Motor sesiyle büyüyüp kendi jet motorlarını yaptılar01 Kasım 2021 Pazartesi 09:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti