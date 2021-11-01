Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 678 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 356 bin 643 testte 28 bin 678 vaka tespit edildi. 217 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 296 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 356 bin 643 testte 28 bin 678 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 217 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 296 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89,31, 2'nci doz ortalaması yüzde 78,55 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 437 bin 166, 2'nci dozda 48 milyon 758 bin 456 ve 3'üncü dozda 11 milyon 177 bin 957 olmak üzere toplam 116 milyon 486 bin 234 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'DRAMATİK YERİNE STABİL SEYİR VAR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var" dedi.