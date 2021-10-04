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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 810 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 352 bin 214 testte 28 bin 810 vaka tespit edildi. 248 kişi hayatını kaybederken, 33 bin 152 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 810 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 352 bin 214 testte 28 bin 810 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 248 kişi hayatını kaybederken, 33 bin 152 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 87,22, 2'nci doz ortalaması yüzde 72,91 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 54 milyon 140 bin 738, 2'nci dozda 45 milyon 258 bin 194 ve 3'üncü dozda 10 milyon 538 bin 215 olmak üzere toplam 110 milyon 745 bin 658 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye olurken 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak oldu. 

'AŞININ BU DÖNGÜYÜ KIRACAĞINI UNUTMAYIN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var.  Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım!" dedi.

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