  • BIST 1.406,390
  • Altın 502,24
  • Dolar 8,8550
  • Euro 10,2600
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 15 °C
»

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 104 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 357 bin 853 testte 29 bin 104 vaka tespit edildi. 216 kişi hayatını kaybederken, 32 bin 119 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 104 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 357 bin 853 testte 29 bin 104 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 216 kişi hayatını kaybederken, 32 bin 119 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 86,74, 2'nci doz ortalaması yüzde 71,69 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 53 milyon 840 bin 659, 2'nci dozda 44 milyon 498 bin 344 ve 3'üncü dozda 10 milyon 391 bin 762 olmak üzere toplam 109 milyon 495 bin 613 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Amasya, Ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye olurken 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şırnak, Ağrı, Bingöl, Siirt, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

'BULAŞ VE VEFATLAR, ZİNCİRLEME İHMAL SONUCU'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emlakçı, iş yerindeki silahlı saldırıda öldü30 Eylül 2021 Perşembe 14:01
  • 75 bin lira kredi çektirip, dolandırmaya kalktılar30 Eylül 2021 Perşembe 13:46
  • Altay'da Cebrail parlıyor30 Eylül 2021 Perşembe 13:09
  • Karaman'da yolcu minibüsüyle çarpışan ambulans devrildi: 10 yaralı 30 Eylül 2021 Perşembe 13:08
  • Balıkesir'de TIR, otomobile ve refüje çarptı: 2 yaralı 30 Eylül 2021 Perşembe 13:05
  • Elektrik akımına kapıldı, hastanede kurtarılamadı 30 Eylül 2021 Perşembe 13:02
  • Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi30 Eylül 2021 Perşembe 12:59
  • Antalya'da yetiştirilen Japon balıkları birçok ilde akvaryumları süslüyor30 Eylül 2021 Perşembe 12:37
  • Kağıt atıkların geri dönüştürülmesiyle 60 bin ağaç kurtarıldı30 Eylül 2021 Perşembe 12:31
  • İstanbulkart temininde zorluk yaşanıyor30 Eylül 2021 Perşembe 12:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti