Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 104 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 357 bin 853 testte 29 bin 104 vaka tespit edildi. 216 kişi hayatını kaybederken, 32 bin 119 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 357 bin 853 testte 29 bin 104 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 216 kişi hayatını kaybederken, 32 bin 119 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 86,74, 2'nci doz ortalaması yüzde 71,69 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 53 milyon 840 bin 659, 2'nci dozda 44 milyon 498 bin 344 ve 3'üncü dozda 10 milyon 391 bin 762 olmak üzere toplam 109 milyon 495 bin 613 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Amasya, Ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye olurken 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şırnak, Ağrı, Bingöl, Siirt, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

'BULAŞ VE VEFATLAR, ZİNCİRLEME İHMAL SONUCU'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım" dedi.