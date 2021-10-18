Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 240 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 351 bin 165 testte 29 bin 240 vaka tespit edildi. 214 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 539 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 351 bin 165 testte 29 bin 240 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 214 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 539 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 88,47, 2'nci doz ortalaması yüzde 76,45 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 54 milyon 914 bin 321, 2'nci dozda 47 milyon 450 bin 26 ve 3'üncü dozda 10 milyon 876 bin 368 olmak üzere toplam 114 milyon 207 bin 634 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt oldu.

'AŞILAR İHMAL EDİLMEMELİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kronik hastalığı olanlar ve büyüklerimiz Kovid-19'u ağır geçiriyor. Tam doz aşı olmalarını ısrarla öneriyoruz. Gençlere çağrımız devam ediyor. 18-25 yaş arası grupta tam doz aşılı olma oranı yüzde 53,77. Dünya salgından çıkış yolu olarak aşıya odaklanmış durumda. Aşı ihmal edilmemeli" dedi.

'TOKAT MAVİ, VAN SARI KATEGORİDE'

Bakan Koca, ikinci doz koronavirüs aşılarında Tokat'ın yüzde 75, Van'ın da yüzde 65'in üzerine çıktığını açıkladı. Koca, açıklamasında şöyle dedi:

"Toktat'ta ikinci doz aşı oranı yüzde 75'in üzerine çıktı. Tokat, mavi kategorisinde. Bu oranı yükseltmeye devam etmeli, zamanı gelen aşılarımızı hiç aksatmadan yaptırmalıyız. Van'da ikinci doz aşı oranı yüzde 65'in üzerine çıktı. Van, sarı kategorisinde. Zamanı gelmiş ikinci veya üçüncü doz aşılarımızı yaptıralım. Geç kalmak, risk almaktır."