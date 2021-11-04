Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 482 oldu

Sağlık Bakanlığı günlük Kovid- 19 Tablosu verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 362 bin 832 testte 29 bin 482 vaka tespit edildi. 228 kişi hayatını kaybederken, 34 bin 743 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 362 bin 832 testte 29 bin 482 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 228 kişi hayatını kaybederken, 34 bin 743 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89,50, 2'nci doz ortalaması yüzde 78,96 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 549 bin 947, 2'nci dozda 49 milyon 7 bin 760 ve 3'üncü dozda 11 milyon 296 bin 405 olmak üzere toplam 117 milyon 8 bin 424 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'TABLODAKİ AŞI ORANLARI BİZİ YANILTMAMALI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tablodaki aşı oranları bizi yanıltmamalı, 84 milyon içindeki karşılıklarını dikkate almalıyız. Bir doz aşı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67,2'dir. İki doz aşı olanların oranı ise sadece yüzde 59. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70'in üzerine çıkarılması gereklidir" dedi.