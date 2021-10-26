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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 643 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 356 bin 636 testte 29 bin 643 vaka tespit edildi. 215 kişi hayatını kaybederken, 31 bin 467 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 643 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 356 bin 636 testte 29 bin 643 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 215 kişi hayatını kaybederken, 31 bin 467 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89,02, 2'nci doz ortalaması yüzde 77,85 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 256 bin 541, 2'nci dozda 48 milyon 319 bin 754 ve 3'üncü dozda 11 milyon 37 bin 944 olmak üzere toplam 115 milyon 674 bin 594 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

'İSTENİLEN SONUÇ DOZLAR TAM OLDUĞUNDA'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19, kronik hastalıklarla bir araya geldiğinde ağır geçirilmesi ihtimali artıyor. Aşı bu ihtimale karşı tabloyu büyük oranda değiştiriyor. Kronik hastalığınız varsa aşı konusunda özenli olun. İstenilen sonucun dozlar tam olduğunda alındığını unutmayın" dedi.

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