Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 438 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 358 bin 64 testte 30 bin 438 vaka tespit edildi. 236 kişi hayatını kaybederken, 31 bin 413 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 358 bin 64 testte 30 bin 438 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 236 kişi hayatını kaybederken, 31 bin 413 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 87,46, 2'nci doz ortalaması yüzde 73,53 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 54 milyon 284 bin 532, 2'nci dozda 45 milyon 638 bin 744 ve 3'üncü dozda 10 milyon 631 bin 256 olmak üzere toplam 111 milyon 391 bin 198 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur olurken 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Bayburt, Ağrı, Bingöl, Siirt, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa oldu.

BAKAN KOCA'DAN, DÜŞMEYEN VAKA SAYILARINA ÜÇ SEBEP

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları neden düşmüyor? Sebeplerden üçü: Toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda, ortak mekanlarda tedbire önem verilmiyor, hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız" dedi.