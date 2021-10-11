  • BIST 1.416,300
  • Altın 507,36
  • Dolar 8,9400
  • Euro 10,3450
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 16 °C
»

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 563 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 355 bin 15 testte 30 bin 563 vaka tespit edildi. 188 kişi hayatını kaybederken, 33 bin 861 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 563 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 355 bin 15 testte 30 bin 563 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybederken, 33 bin 861 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 87,91, 2'nci doz ortalaması yüzde 74,81 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 54 milyon 565 bin 515, 2'nci dozda 46 milyon 435 bin 265 ve 3'üncü dozda 10 milyon 775 bin 920 olmak üzere toplam 112 milyon 666 bin 626 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt oldu.

'BİRBİRİMİZİ KORUYALIM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kovid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca duyurdu! Ankara'dan iyi haber!08 Ekim 2021 Cuma 09:55
  • Ve Turkovac aşısına onay! 3. doz için yeni gelişmesi08 Ekim 2021 Cuma 09:44
  • Türkiye'de 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti08 Ekim 2021 Cuma 09:00
  • Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama: Vakaların yüzde 50'sinden fazlasının 30 yaş altı07 Ekim 2021 Perşembe 08:47
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 438 oldu06 Ekim 2021 Çarşamba 19:46
  • İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı Isparta ile 23'e yükseldi06 Ekim 2021 Çarşamba 11:02
  • Kovid-19 vakaları 100 bin kişide 200'ü aştı04 Ekim 2021 Pazartesi 11:22
  • Aşılamada 'kırmızı' kategorideki Şanlıurfa'da öğrencilere 'aşı olun' çağrısı03 Ekim 2021 Pazar 15:31
  • Kovid-19 temaslısı öğrenciler ile aşısı eksik olanların karantina süreleri kısaldı03 Ekim 2021 Pazar 10:39
  • Covid-19’a karşı hap geliştirildi! Koruma oranı açıklandı02 Ekim 2021 Cumartesi 09:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti