  • BIST 1.413,540
  • Altın 524,31
  • Dolar 9,0750
  • Euro 10,4850
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 15 °C
»

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 31 bin 248 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 361 bin 164 testte 31 bin 248 vaka tespit edildi. 236 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 331 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 31 bin 248 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 361 bin 164 testte 31 bin 248 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 236 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 331 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 88,09, 2'nci doz ortalaması yüzde 75,36 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 54 milyon 679 bin 606, 2'nci dozda 46 milyon 775 bin 5 ve 3'üncü dozda 10 milyon 814 bin 238 olmak üzere toplam 113 milyon 183 bin 300 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Muğla, Kırklareli, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt oldu.

'TEDBİRLERİN SONUÇ VERDİĞİNE TANIĞIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "31 bin 248 kişinin Kovid-19 testi pozitif. Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak. Tam doz aşının bunları büyük oranda önlediğini biliyoruz. Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, Meclis'te kabul edildi13 Ekim 2021 Çarşamba 17:49
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika'ya gidecek13 Ekim 2021 Çarşamba 15:14
  • Çavuşoğlu: "Ne gerekiyorsa yapacağız"13 Ekim 2021 Çarşamba 12:55
  • Yabancılar İletişim Merkezi denizin ortasındaki göçmenleri hayata bağlayan ses oldu13 Ekim 2021 Çarşamba 11:50
  • Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 24 saat hizmet vermeye başladı13 Ekim 2021 Çarşamba 11:28
  • MSB, Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yıl dönümünü kutladı13 Ekim 2021 Çarşamba 11:23
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Başlattı13 Ekim 2021 Çarşamba 11:19
  • Dünyada bir ilk: Hastaya nakledilecek akciğer drone ile taşındı13 Ekim 2021 Çarşamba 10:12
  • Sabrımız böyle taştı13 Ekim 2021 Çarşamba 10:09
  • İklim kriziyle mücadelede hedeflere 'yeni yapılanmayla' ulaşılacak13 Ekim 2021 Çarşamba 10:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti