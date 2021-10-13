Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 31 bin 248 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 361 bin 164 testte 31 bin 248 vaka tespit edildi. 236 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 331 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 361 bin 164 testte 31 bin 248 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 236 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 331 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 88,09, 2'nci doz ortalaması yüzde 75,36 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 54 milyon 679 bin 606, 2'nci dozda 46 milyon 775 bin 5 ve 3'üncü dozda 10 milyon 814 bin 238 olmak üzere toplam 113 milyon 183 bin 300 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Muğla, Kırklareli, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt oldu.

'TEDBİRLERİN SONUÇ VERDİĞİNE TANIĞIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "31 bin 248 kişinin Kovid-19 testi pozitif. Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak. Tam doz aşının bunları büyük oranda önlediğini biliyoruz. Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız" dedi.