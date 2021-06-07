Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 647 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 218 bin 164 testte, 5 bin 647 vaka ile 495 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 91 kişi ile toplam can kaybı 48 bin 255'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 218 bin 164 testte 5 bin 647 vaka, 495 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 91 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 576 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 55 milyon 673 bin 616, toplam vaka sayısı 5 milyon 293 bin 627, toplam vefat sayısı 48 bin 255, toplam ağır hasta sayısı 1060, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 167 bin 350 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.