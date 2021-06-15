Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 955 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 223 bin 846 testte, 5 bin 955 vaka ile 532 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 84 kişi ile toplam can kaybı 48 bin 879'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 223 bin 846 testte 5 bin 955 vaka, 532 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 84 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 186 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 57 milyon 447 bin 635, toplam vaka sayısı 5 milyon 342 bin 28, toplam vefat sayısı 48 bin 879, toplam ağır hasta sayısı 886, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 211 bin 22 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4 erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8,0 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.