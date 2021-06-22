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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 143 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 223 bin 238 testte, 6 bin 143 vaka ile 565 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 57 kişi ile toplam can kaybı 49 bin 293'e yükseldi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 143 oldu

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 223 bin 238 testte 6 bin 143 vaka, 565 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 57 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 214 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 58 milyon 997 bin 73, toplam vaka sayısı 5 milyon 381 bin 736, toplam vefat sayısı 49 bin 293, toplam ağır hasta sayısı 791, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 242 bin 945 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

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