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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 454 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 224 bin 193 testte, 6 bin 454 vaka ile 558 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 87 kişi ile toplam can kaybı 48 bin 428'e yükseldi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 454 oldu

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 224 bin 193 testte 6 bin 454 vaka, 558 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 87 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 647 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 56 milyon 123 bin 336, toplam vaka sayısı 5 milyon 306 bin 690, toplam vefat sayısı 48 bin 428, toplam ağır hasta sayısı 1018, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 179 bin 833 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

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