Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 609 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 225 bin 527 testte, 6 bin 609 vaka ile 557 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 86 kişi ile toplam can kaybı 48 bin 341'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 225 bin 527 testte 6 bin 609 vaka, 557 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 86 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 836 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 55 milyon 899 bin 143, toplam vaka sayısı 5 milyon 300 bin 236, toplam vefat sayısı 48 bin 341, toplam ağır hasta sayısı 1044, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 173 bin 186 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.