Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 907 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 238 bin 867 testte 6 bin 907 vaka tespit edildi. 43 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 63 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 238 bin 867 testte 6 bin 907 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 43 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 63 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 61,94, 2'nci doz ortalaması yüzde 29,98 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 38 milyon 445 bin 942, 2'nci dozda 18 milyon 611 bin 134 ve 3'üncü dozda 3 milyon 414 bin 676 olmak üzere toplam 60 milyon 471 bin 752 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Gümüşhane, Iğdır, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Bitlis oldu.

HAKKARİ'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti. Bu örnek hızla kırmızı kategorideki illerimize yayılmalı" dedi.