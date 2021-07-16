Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 918 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 229 bin 582 testte 6 bin 918 vaka tespit edildi. 35 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 84 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 229 bin 582 testte 6 bin 918 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 35 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 84 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 62,45, 2'nci doz ortalaması yüzde 32,07 olarak belirlendi. Ayrıca, 1'inci dozda 38 milyon 765 bin 635, 2'nci dozda 19 milyon 904 bin 709 ve 3'üncü dozda 3 milyon 574 bin 478 olmak üzere toplam 62 milyon 244 bin 821 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Gümüşhane, Iğdır, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şanlıurfa ve Bitlis oldu.

BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti. Balıkesir artık mavi kategoride. Bayramdan önce en az bir doz aşımızı olarak mücadelede yerimizi alalım" dedi.