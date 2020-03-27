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Koronavirüs salgınında ölü sayısı 24 bin 77’ye yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 24 bin 77’ye yükseldi
Koronavirüs salgınında ölü sayısı 24 bin 77’ye yükseldi

Koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya’da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 8 bin 215’e yükselirken; vaka sayısı da 80 bin 589’a çıktı.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 234’E YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 234’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 29 bin 406’ya çıktığını bildirdi.

ABD’DE VAKA SAYISI ÇİN’İ GEÇTİ

ABD’de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin’i ve İtalya’yı geçti. 85 bin 991 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 1296 olarak açıklandı. ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna geldi.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya’da vaka sayısı 43 bin 938’e yükselirken; 267 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa’da 29 bin 556 kişide virüs tespit edildiği ve 1698 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya’da vaka sayısı 57 bin 786’ya ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 365’e çıktığı bildirildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 580’e, vaka sayısının da 11 bin 812’ye çıktığı belirtildi.

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