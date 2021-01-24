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Koronavirüs salgınında satışları patlayan takviye edici gıdalar için 'doz' uyarısı

Adana Eczacı Odası (ADEO) Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, "Vücudumuzun ihtiyacı yoksa takviye almamalıyız. Dozunda kullanılmayan her şey insan için zehir etkisi yapabilir" dedi.
Koronavirüs salgınında satışları patlayan takviye edici gıdalar için 'doz' uyarısı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında birçok kişi bağışıklıklarını güçlendirmek için çeşitli yollara başvuruyor. Beslenmenin en önemli kriter olduğu bu konuda bazı kişiler vücudun günlük vitamin ve mineral ihtiyacını takviye edici gıdalarla gidermeyi tercih ediyor. Özellikle salgın sonrası bu tarz ürünlere olan talep artarken satın almak için de reçete gerekmiyor. Takviye gıdaların insana fayda sağladığını kaydeden ADEO Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, bu tür ürünlerin uzman tavsiyesi ile kullanılması gerektiğini söyledi.

'DOZU AŞARSAN ZEHİR ETKİSİ YAPABİLİR'

Bazı insanların gerek beslenme bozukluklarından gerekse yaşam tarzlarından dolayı çeşitli vitamin ya da mineralleri dışarıdan almak zorunda kalabildiğini kaydeden Yalbuzdağ, bunun gelişigüzel tavsiyelerle yapılmaması gerektiğinin altını çizdi. Bu tür ürünlerin içinde kimyasalların da bulunduğuna dikkat çeken Yalbuzbağ, "İlaçlarda olduğu gibi kimyasal içeren ürünlerde önemli bir nokta vardır. Dozunda kullanılmayan her şey zehir etkisi yapabilir. Bu yüzden kullandığımız takviye edici gıdanın dozuna, yan etkilerine dikkat etmeliyiz. Ayrıca kullandığımız bir ilaç ya da kronik bir rahatsızlığımız varsa hekimimize belirtmeliyiz. Bu ürünleri kullanırken hekime ya da eczacıya danışılması önemlidir. Pandemi döneminde bilgisi olmayan birçok kişi internet üzerinden tavsiyeler yapıyor. Bunlara kapılıp hareket etmemeliyiz. Vücudumuzda eksik yoksa beslenmemize dikkat etmemiz yeterlidir. Dışarıdan alınacak bir tablet ile her şeyin iyi olmasını beklememek gerekir. Tabii ki kararında kullanılırsa faydası vardır. Yeter ki dozunu aşmayalım" dedi.

'SATIŞLAR YÜZDE 60 ARTTI'

Salgın sonrası özellikle D ve C vitamini, çinko ile propolis içerikli ürünlere olan talebin yoğun olduğunu kaydeden Eczacı Emine Berat Demirci ise insanların antioksidan etkinliği yüksek olan takviyelere yöneldiğini söyledi. Koronavirüse karşı savaşta etkili oldukları için salgın öncesi hiç takviye ilaç kullanmayanların bile eczaneye gelerek bu ürünlerden satın aldığını belirten Demirci, "Salgın sonrası virüs korkusuyla birlikte talep yüzde 60 oranında arttı. Fiyatlarda ise olması gerekenden fazla bir yükselme yaşanmadı. Bu ürünlerin yerinde kullanımı insan vücuduna faydalıdır. Fakat fazla kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Örneğin C vitaminini fazla alırsanız böbreğinizde taş yapar. D vitamininde dozu aşarsanız karaciğerinize zarar verebilir. Günlük dozları aşmadan doktor ve eczacı tavsiyesiyle kullanmak önemlidir" diye konuştu.

Eczaneden C ve D vitamini alan Betül Akdeniz ise eczacısı ve hekiminin tavsiyesinin dışına çıkmadığını söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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