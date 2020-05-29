Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 5 milyon 850 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 550 bine, can kaybı da 360 bine yaklaştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 757 bine yükselirken, can kaybı 102 bini geçti. Ülkede iyileşen sayısı ise 495 bine yaklaştı. New York'un haziranda birinci faz "açılmaya" hazırlandığı belirtilirken, üretim, inşaat, toptan ve perakende satışlarının başlaması planlanıyor.

Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 418 bin 608'e, can kaybı 25 bin 935'e yükseldi. Ülkede bugüne kadar 166 bin 647 kişi de iyileşti. Salgın nedeniyle en çok hemşirenin Brezilya'da öldüğü açıklandı.

Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 8 bin 371 kişi artarak 379 bin 51'e, can kaybı 4 bin 142'ye ulaştı. İyileşen sayısı 150 bin 993 olarak açıklandı.

Fransa'da bir milletvekili yaşamını yitirdi

İspanya'da toplam vaka sayısı 284 bin 986'ya çıkarken, can kaybı da 27 bin 119'a yükseldi. İyileşen kişi sayısı ise 196 bin 958 oldu. Ülkedeki foto muhabirleri, salgından dolayı haber alma haklarının ve çalışmalarının kısıtlandığı gerekçesiyle La Liga kurumu ve kulüp binalarının önünde eylem yaptı.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 37 bin 837'ye, Kovid-19 saptanan kişi sayısı da 269 bin 127'ye yükseldi. Premier Lig'in de 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacağı açıklandı.

İtalya'da ise can kaybı 70 artarak 33 bin 142'ye, toplam vaka sayısı 231 bin 732'ye iyileşenlerin sayısı da 150 bin 604'e ulaştı. İtalya Serie A'nın da 20 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklandı.

Fransa'da can kaybı 28 bin 662'ye yükselirken vaka sayısı 186 bin 238, iyileşen kişi sayısı da 67 bin 191 oldu. Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) milletvekili Claude Goasguen (75) ise Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Fransa'da tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin ikinci aşamaya geçildi.

Almanya'daki Türklerden baklavalı teşekkür

Belçika'da, 2 Haziran'da kreşlerin, 8 Haziran'da ise ilkokul seviyesinin tamamının eğitime dönüş yapabileceği kararlaştırıldı. Ülkedeki bir mahkeme ise salgını göz önünde bulundurarak sokaktan geçenlere tüküren bir kişiyi üç ay hapis cezasına çarptırdı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Lüdenscheid şehrinde yaşayan Türkler, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için hastane çalışanlarına 50 kilo baklava ikram etti.

Bosna Hersek'te alışveriş merkezleri açıldı, Kuzey Makedonya'da restoran ve kafeler yeniden çalışmaya başladı.

Macaristan'da geçen hafta tekrar başlayan 1. Futbol Ligi maçlarında seyirci girişine de izin verilecek.

Meksika'da Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, seyahat programına gelecek haftadan itibaren devam edeceğini açıkladı.

Mekke pazar gününden itibaren normalleşecek

Suudi Arabistan yönetimi, pazar gününden itibaren Mekke'de uygulanacak "iki aşamalı normalleşme planını" açıkladı. İlk aşama için Mekke'ye giriş çıkışlara izin verileceği ve 06.00 ila 15.00 saatlerinde sokağa çıkılmasına müsaade edileceği aktarıldı.

Senegal'de Basketbol Federasyonu (FSB), Kovid-19 nedeniyle ligde daha önce oynanan maçların geçersiz sayıldığını bildirilirken, otobüs ve minibüs sendikaları, toplu taşımaya getirilen kısıtlamaların işlerini olumsuz etkilediği gerekçesiyle ülke genelinde greve gitme kararı aldı.

Güney Kore'de Kovid-19 vakalarında "son 50 gündeki en yüksek artış" yaşanırken, Afrika'da vaka sayısında ilk defa bir günde 5 binden fazla artış görüldü.

Bangladeş’te, 26 Mart'ta uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağına ilişkin kısıtlamaların ekonomik faaliyetlerin başlatılması için "sınırlı" ölçüde hafifletileceği bildirildi.

Malezya'da hükümet, ülke genelinde gayrimüslimlere ait 174 ibadethane ve tapınağın 10 Haziran’dan itibaren ibadete açılacağını duyurdu.

Libya'da bir kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tayland'da uygulanan sokağa çıkma yasağının süresinin azaltılırken, ülkede yaklaşık 8,4 milyon kişinin işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Bahreyn ve Kuveyt'te pazar günü camiler ibadete açılacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise 31 Mayıs itibarıyla bakanlıklar ve kamu kuruluşlarında çalışmalar yeniden başlayacak.

Filipinler'de Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde Kovid-19 tecrit merkezi açıldı.

Tunus'ta ise lise son sınıf öğrencileri okullara döndü.

Libya'nın Sebha kentinde Kovid-19 tespit edilmesinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edilerek kente giriş çıkışlar kapatıldı.

Mali'deki 15 bin kişilik Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunda (MINUSMA) görevli 70 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Singapurlular, hastalık görülmesinin 21'inci gününde "klinik olarak iyi olmaları durumunda" tekrar test yapılmadan taburcu edilecek.