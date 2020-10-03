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Koronavirüs salgınında son 24 saat

Yeni tip koronavirüs ile ilgili son 24 saatte yaşanan gelişmeleri sizler için derledik.
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 34 milyon 667 bini, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 30 bini, iyileşenlerin sayısı 25 milyon 778 bini aştı.

Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 515 bin, Hindistan'da 6 milyon 438 bin, Brezilya'da 4 milyon 849 bin, Rusya'da 1 milyon 194 bine ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile eşi Melania Trump'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyururken, New York borsası söz konusu açıklamanın ardından güne düşüşle başladı.

ABD'de Demokrat Başkan Adayı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın ise Kovid-19 testinin "negatif" çıktığı bildirildi.

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi, Demokrat üyelerin hazırladığı salgının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı.

Dünyanın en fazla turist alan üç ülkesinden biri olan İspanya'da, salgından dolayı ziyaretçi sayısında ortalama yüzde 83, turistlerin harcamalarında ise ortalama yüzde 85 gerileme yaşandı. Salgınının en yoğun görüldüğü Madrid özerk yönetimine giriş ve çıkışların kısıtlanmasıyla ilgili kararın bu akşamdan itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te spor salonu sahipleri ve sporseverler, salgın önlemleri kapsamında spor salonlarının kapatılmasına tepki gösterdi.

İsrail'de binlerce kişi, ilan edilen karantinaya rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin salgın krizini "kötü yönetmesine" karşı gösteri düzenledi.

Kırgızistan Koronavirüs ile Mücadele Karargahı, 1 Eylül’de ders başı yapan ilkokul öğrencileri arasında şu ana kadar virüs görülmediğini belirtti.

Singapur'un, 8 Ekim'den itibaren Avustralya ve Vietnam'dan yolcuların ülkeye girişine izin vereceği açıklandı. Öte yandan, Avustralya'da salgının merkezi haline gelen Victoria eyaletinden gelecek yolcuların bu izin kapsamına alınmadığı belirtildi.

Malezya'da bugün günlük vaka artışı 287 olarak açıklandı. Bu, ülkede salgının ilk görüldüğü 24 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük artış oldu.

Slovenya'da da bugün 238 yeni vaka tespit edilirken, bu sayı günlük en yüksek artış olarak kaydedildi.

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