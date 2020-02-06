Koronavirüs salgınını ilk fark eden Çinli doktor hayatını kaybetti

Dünyayı tehdit eden koronavirüsü ilk fark eden Çinli doktor Li Wenliang, koronavirüs bulaşması sebebiyle yaşamını yitirdi.

Koronavirüsün görülmeye başladığı Vuhan kentindeki hastanede çalışan Li Wenliang, 2003 yılında dünya çapında bir salgına yol açan SARS virüsüne benzettiği yeni vakaları Aralık ayında fark etti. Bu vakalar, koronavirüs nedeniyle hastanede karantinada tutuluyordu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, 30 Aralık’ta Dr. Li meslektaşlarıyla iletişim halinde olduğu bir sosyal medya grubuna salgınla ilgili bir mesaj gönderdi ve hastalığın bulaşmaması için koruyucu giysi giymelerini önerdi.

“SİZİ UYARIYORUZ”

Bu paylaşımlardan sonra Çin Kamu Güvenliği Departmanı’ndan yetkililer, “toplum düzenini şiddetle sarsan yanlış iddialarda bulunmakla” suçladıkları Li’den imza istedi.

Yetkililerin elindeki metinde ise “Sizi uyarıyoruz: Aynı küstahlık ve inatla bu yasa dışı faaliyete devam ederseniz hakkınızda işlem yapılacaktır, anlaşıldı mı?” diye yazıyordu. Metnin altında Dr. Li el yazısıyla “Anlaşıldı” diye yazarak imza attı.

Dr. Li, yetkililerin 'yanlış söylentiler yaymakla' suçlayıp hakkında soruşturma başlattığı 8 kişiden biriydi.

MEKTUBU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Ocak ayı sonunda Dr. Li, mektubun bir kopyasını Weibo’daki bloğunda yayınlayıp durumu kamuoyu ile paylaştı. Ocak ayının ilk haftalarına kadar Vuhan’daki yetkililer, virüsün ancak hayvanlarla temas halinde bulaşabileceğini iddia etti.

Yetkililerin ziyaretinden bir hafta sonra Dr. Li, glokom hastalığı olan bir kadını tedavi ediyordu ama sonra kadına koronavirüsün bulaştığı tespit edildi.

Weibo’daki bloğunda Dr. Li, 10 Ocak’ta öksürmeye başladığını, ertesi gün ateşlendiğini, iki gün sonra da hastanelik olduğunu, anne ve babasının da hastaneye kaldırıldığını yazdı. 20 Ocak’ta ise Çinli yetkililer koronavirüs salgını nedeniyle acil durum ilan etti.

DOKTOR Lİ’YE DE KORONAVİRÜS BULAŞTI

Dr. Li, önce birkaç kez koronavirüs testini kendine uyguladığını ancak tümünün negatif çıktığını, kendisinde virüs bulunamadığını söyledi. 30 Ocak’taki blogunda ise “Bugün nükleik asit testi pozitif çıktı, ortalık sakinleşti, sonunda teşhis kondu” diye yazdı. Bu paylaşımı binlerce yorum ve destek mesajı aldı.

“KORONAVİRÜSÜN KAHRAMANI”

Yorum yazan bir kişi, “Dr. Li Wenliang bir kahraman” dedi ve Çin’de Dr. Li ‘Koronavirüs kahramanı’ olarak anılmaya başlandı. Birçok kişi “Gelecekte doktorlar bulaşıcı bir hastalığın belirtilerini gördüğünde erken uyarıda bulunma konusunda temkinli olacak”, “Daha güvenli bir kamu sağlığı uygulaması için on milyonlarca Li Wenliang’a ihtiyaç var” diye yazdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Bir çocuk babası olan, ikinci çocuğunu bekleyen Dr. Li Wenliang’ın, koronavirüs nedeniyle 34 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.