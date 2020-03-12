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Koronavirüs Serie A'ya da sıçradı

Juventus, oyuncusu Daniele Rugani’de yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Koronavirüs Serie A'ya da sıçradı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, oyuncusu Daniele Rugani’de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İtalya’da üç haftadır acil durum yaşanmasına neden olan Kovid-19 salgını, karşılaşmaların 3 Nisan'a kadar ertelendiği Serie A’ya da sıçradı.

Juventus kulübünden yapılan resmi açıklamada, 25 yaşındaki defans oyuncusu Rugani’nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, ancak oyuncuda herhangi bir belirti olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Juventus Futbol Kulübü şu anda onunla temasa geçenlerin sayımı da dahil olmak üzere yasaların gerektirdiği tüm izolasyon prosedürlerini etkinleştirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Rugani, Serie A'da yeni tip koronavirüs bulaşan ilk futbolcu oldu.

Ülkede, 21 Şubat Cuma günü patlak veren koronavirüs salgınında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 827’yi bulurken, hastalığın bulaştığı kişi sayısı ise 12 bin 462’ye ulaştı.

Juventus, oyuncusu Daniele Rugani’de yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, oyuncusu Daniele Rugani’de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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İtalya’da üç haftadır acil durum yaşanmasına neden olan Kovid-19 salgını, karşılaşmaların 3 Nisan'a kadar ertelendiği Serie A’ya da sıçradı.

Juventus kulübünden yapılan resmi açıklamada, 25 yaşındaki defans oyuncusu Rugani’nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, ancak oyuncuda herhangi bir belirti olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Juventus Futbol Kulübü şu anda onunla temasa geçenlerin sayımı da dahil olmak üzere yasaların gerektirdiği tüm izolasyon prosedürlerini etkinleştirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Rugani, Serie A'da yeni tip koronavirüs bulaşan ilk futbolcu oldu.

Ülkede, 21 Şubat Cuma günü patlak veren koronavirüs salgınında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 827’yi bulurken, hastalığın bulaştığı kişi sayısı ise 12 bin 462’ye ulaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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